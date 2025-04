Winter niega vinculaciones con el caso Sierra Bella y anuncia acciones legales

El candidato presidencial del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter, descartó cualquier vinculación con el caso Sierra Bella y anunció acciones legales “para proteger mi honra”.

Un reportaje de “Mega Investiga” reveló que el pasado 3 de marzo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, encargó a la Brigada Anticorrupción de la PDI aclarar el rol de Winter en este caso.

Al respecto, en su cuenta de X, el diputado Winter informó que “este miércoles, mientras cumplía con mis labores de parlamentario, fui abordado por Meganoticias Reportajes que consultó por una supuesta citación a declarar por el caso Sierra Bella”.

“Quiero ser categórico: no estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella”, añadió.

“Ante la afirmación del reportaje, me comuniqué con el Fiscal Patricio Cooper, quien me confirmó que la información entregada por los medios es falsa: no he sido citado a declarar”, agregó.

También dijo que “quien me vincula con el caso Sierra Bella es el señor Marcelo Becker […] conocido como el ‘estafador de tinder’. No conozco al señor Becker” y que a Felipe Sánchez “solo lo vi una vez en una visita al inmueble”.

“Frente a un reportaje carente de todo rigor […], entablaré las acciones legales pertinentes para proteger mi honra”, concluyó.