Winter vuelve al Congreso tras primarias y admite que “los resultados son peores de lo que esperábamos”

Gonzalo Winter volvió al Congreso tras su caída en las primarias del oficialismo, donde apenas alcanzó un 9% de los votos. Desde el hemiciclo, el diputado del Frente Amplio (FA) no eludió la autocrítica: “Los resultados son peores de lo que esperábamos. Es un golpe duro para el partido y debemos asumir las responsabilidades”.



Durante su campaña, Winter se había apartado de sus labores legislativas. Por ello, anunció que donará su dieta y asignaciones a Bomberos de Chile, como gesto de transparencia y compromiso ético.



Aunque evitó profundizar en las razones de su derrota, el parlamentario reconoció que el análisis será interno y tomará tiempo. Mientras tanto, crecen las interpretaciones que atribuyen parte del traspié al traspaso de votos frenteamplistas hacia Jeannette Jara, la carta del Partido Comunista.



“Los balances son muy profundos y se demorarán semanas en hacerse, dentro del interior del partido estamos trabajando en hacerlo, en las evaluaciones de la respectiva candidatura, no queremos entregarlos de manera apurada o apresurada porque cuando las cosas se apresuran, más de la cuenta, no salen bien. Los votos no son de un partido o de otro”, dijo el legislador.



Respecto a si las razones de la derrota pasaron por el mal desempeño del Gobierno o el caso Convenios, Winter reconoció que “creo que algo de eso hay, pero que hay muchas explicaciones, muchos factores y que serán entregados en el momento”.



Finalmente, consultado por un eventual rol en la campaña de Jeannette Jara, Winter aclaró que “yo voy a seguir siendo un diputado muy activo y me pondré a disposición de la candidatura de Jeanette Jara allí donde sea preciso, allí donde sea útil, allí donde sirva mi presencia, pero eso obviamente que falta mucho para definirlo. Yo me imagino que ahora se genera una nueva campaña que es la primera vuelta y ahí yo estaré disponible para lo que sea y cuando digo lo que sea, es lo que sea”.