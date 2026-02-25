Home Nacional "ya se abrieron las inscripciones para el 35° concurso nacional de..."

Ya se abrieron las inscripciones para el 35° Concurso Nacional de Gastronomía

El evento culinario se desarrollará este 28 y 29 de abril en las dependencias de Inacap de Apoquindo, y es parte de la Hoja de Ruta de Achiga para conmemorar el Mes de la Cocina Chilena, potenciando así el valor inmaterial y patrimonial de la gastronomía nacional. Durante los días de certamen, se darán charlas temáticas que estarán abiertas a público.

Continuando con el plan impulsado por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) para fortalecer la profesionalización del sector, así como también la cocina local y a Chile como marca gastronómica, este 28 y 29 de abril se desarrollará, en dependencias de Inacap de Apoquindo, la trigésimo quinta versión del Concurso Nacional de Gastronomía.

Esta edición, orientada a profesionales del sector, contará con las categorías Heladería y Cocina Chilena, donde distintos equipos competirán con sus respectivas preparaciones para quedarse con la medalla de oro del torneo.

Las inscripciones ya se abrieron y se extenderán hasta el 16 de marzo. Las bases y reglamento del concurso están disponibles en www.achiga.cl y la inscripción se puede solicitar al correo achiga@achiga.cl o jrozas@achiga.cl.

El Concurso Nacional de Gastronomía es parte de las actividades que Achiga estará desarrollando en el Mes de la Cocina Chilena, las que buscan promover el valor inmaterial y patrimonial de la gastronomía local.

Durante los días del certamen, se realizarán charlas temáticas relacionadas con la gastronomía, con el objetivo de promover la innovación y el desarrollo de la industria.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
