Abogado chileno que estuvo en audiencia contra Maduro: “Se le veía un poquito apagado, cabizbajo”

Cristián Farías, en conversación con T13 Tarde, sostuvo que “se le veía con sus lentes, estaba tomando apuntes. No habla inglés, entonces tenía audífonos. Se le veía un poquito apagado, cabizbajo, pensativo. Tenía esas esposas que le ponen cuando son reos. Se le veía como una persona común y corriente, honestamente”.

Cristián Farías, un abogado chileno que logró ingresar a la sala y presenció la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, entregó algunos detalles de la instancia en conversación con T13 Tarde.

El chileno detalló algunos rasgos físicos de la vestimenta que portaban ambos imputados: traje negro con una camiseta blanca por debajo. 

Respecto al líder de régimen venezolano, “se le veía con sus lentes, estaba tomando apuntes. No habla inglés, entonces tenía audífonos. Se le veía un poquito apagado, cabizbajo, pensativo. Tenía esas esposas que le ponen cuando son reos. Se le veía como una persona común y corriente, honestamente“, consignó T13.

Respecto a la polémica que ocurrió al inicio de la audiencia, cuando el juez le pidió identificarse, el dictador respondió afirmativamente, pero tomó la palabra cuando no le correspondía.

“Soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo en la ocasión, denunciando que fue “secuestrado” y “sacado de su hogar” en una “operación en su contra fue ilegal”, según relató el chileno. 

“Señor, lo único que quiero saber si usted es Nicolás Maduro Moros” respondió tajantemente el juez, aunque le advirtió al líder venezolano que “va a tener la oportunidad de presentar papeles para poder atacar esos cargos en su contra, va a llegar el momento de eso”.

Asimismo, reveló que Maduro reconoció que no estaba al tanto de los cargos que se le acusaban, por lo que le declaró al juez en la instancia que “me conformo con el resumen que usted me dio” y que prefería leer el informe en privado. 

Maduro se declara inocente: permanecerá en prisión en EEUU hasta la próxima audiencia del 17 de marzo
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
