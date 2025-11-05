Home Nacional "acribillan a mujer en violento ataque en quilicura: la víctima ha..."

Acribillan a mujer en violento ataque en Quilicura: la víctima había salido de prisión recientemente

Según el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, el crimen fue descubierto cuando Carabineros realizaba un patrullaje preventivo.

Eduardo Córdova
Autoridades investigan el homicidio consumado de una mujer de 44 años, quien conducía un vehículo cuando fue atacada por un grupo de sujetos en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El acompañante de la víctima, un hombre de 36 años, resultó con heridas y debió ser trasladado a un centro asistencial, recogió Emol.

El Equipo ECOH reportó el caso cerca de la 1:40 horas, estableciendo el sitio del suceso en calle Las Violetas, población Valle de la Luna.

“Se percata de la presencia de un vehículo estacionado en el lugar, con un grupo de personas a su alrededor. Al acercarse y verificar la situación, observan que el vehículo mantiene múltiples impactos balísticos en el costado del conductor”, afirmó.

El funcionario añadió que “al acercarse, encuentran a dos personas en su interior (…) una de ellas de sexo femenino, quien no mantenía signos vitales, y un varón con heridas por proyectil balísticos, quien fue trasladado al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital”.

Por su parte, el fiscal ECOH Leonardo Tapia señaló en un punto de prensa que, cuando las víctimas estaban dentro del vehículo estacionado, “son abordados por un grupo de sujetos hasta el momento indeterminado que disparan en contra de estas dos personas, causándole la muerte en el lugar a la mujer”.

El persecutor precisó además que, en relación con la evidencia balística levantada en el sitio del suceso, “se ha contabilizado al menos 30 impactos”.

Respecto al posible móvil, Tapia indicó que “correspondería a un ajuste de cuentas” y que la víctima “tiene antecedentes penales. De hecho, había estado recluida hace poco tiempo por distintos delitos contra la propiedad, incluso también por delitos de drogas, entre otros ilícitos”.

Finalmente, las autoridades investigan el número de armas empleadas en el ataque, mientras que los autores del hecho huyeron del lugar a bordo de un vehículo tras cometer la agresión.

Source Texto: La Nación
Eduardo Córdova

