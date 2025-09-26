Actor Gabriel Urzúa y esgrimista Ignacia Cifuentes se suman a “Fiebre de Baile”

Chilevisión sorprendió este viernes y dio a conocer la identidad de dos nuevos participantes que se sumarán a “Fiebre de Baile”, programa que llegará próximamente a las pantallas del canal privado.

Por un lado, la estación televisiva confirmó al actor nacional Gabriel Urzúa, intérprete de Robin Valdivia en la teleserie de Mega, “Generación 98”.

A la vez, también se integrará al concurso de baile la esgrimista Ignacia Cifuentes, quien compitió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Además, la deportista estudia medicina y el 2024 participó en Miss Universo Chile.

De esta forma, Urzúa y Cifuentes se unen a la lista de integrantes confirmados, donde se encuentran Daniela Castro, Raquel Castillo, Esteban Paredes, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Nicole “Luli” Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge “Kike” Acuña y Francisco Reyes Cristi.

Esta nueva temporada de “Fiebre de Baile” contará con Diana Bolocco como animadora. En tanto, se espera que próximamente se revele al resto de los participantes y a los miembros del jurado.