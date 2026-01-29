Adolescente de 19 años es baleado en La Cisterna

Un ataque con arma de fuego registrado en la comuna de La Cisterna mantiene a la Policía de Investigaciones (PDI) realizando diligencias para esclarecer los hechos. El incidente dejó a un joven de 19 años herido durante la noche en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en un espacio público del sector sur de la comuna. En específico, se produjo en las cercanías de una plaza ubicada entre las calles Chabón y Chaitén, donde la víctima recibió múltiples impactos balísticos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios Sur, el joven fue abordado por un sujeto desconocido, recogió Radio Cooperativa.

Este individuo utilizó un arma de fuego y efectuó varios disparos, para luego huir del lugar. Hasta ahora, no se registran personas detenidas.

Como consecuencia del ataque, la víctima presentó heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Entre ellas, lesiones en extremidades y en la zona abdominal, lo que motivó su traslado hasta el Hospital Barros Luco.

El joven se encuentra estable y fuera de riesgo vital. En tanto, el Ministerio Público instruyó a la PDI a realizar peritajes en el sitio del suceso y a reunir antecedentes que permitan establecer responsabilidades y dar con el autor del ataque.