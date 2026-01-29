Home Nacional "adolescente de 19 años es baleado en la cisterna..."

Adolescente de 19 años es baleado en La Cisterna

El hecho ocurrió en un espacio público del sector sur de la comuna. En específico, se produjo en las cercanías de una plaza ubicada entre las calles Chabón y Chaitén, donde la víctima recibió múltiples impactos balísticos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Adolescente de 19 años es baleado en La Cisterna

Un ataque con arma de fuego registrado en la comuna de La Cisterna mantiene a la Policía de Investigaciones (PDI) realizando diligencias para esclarecer los hechos. El incidente dejó a un joven de 19 años herido durante la noche en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en un espacio público del sector sur de la comuna. En específico, se produjo en las cercanías de una plaza ubicada entre las calles Chabón y Chaitén, donde la víctima recibió múltiples impactos balísticos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Brigada de Homicidios Sur, el joven fue abordado por un sujeto desconocido, recogió Radio Cooperativa.

Este individuo utilizó un arma de fuego y efectuó varios disparos, para luego huir del lugar. Hasta ahora, no se registran personas detenidas.

Como consecuencia del ataque, la víctima presentó heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Entre ellas, lesiones en extremidades y en la zona abdominal, lo que motivó su traslado hasta el Hospital Barros Luco.

El joven se encuentra estable y fuera de riesgo vital. En tanto, el Ministerio Público instruyó a la PDI a realizar peritajes en el sitio del suceso y a reunir antecedentes que permitan establecer responsabilidades y dar con el autor del ataque.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
¿Qué hacer en Santiago para renovar tu feed? La ruta d...

Cuatro miradores estratégicos de la capital que combinan arquitectura, trekking ligero y vistas en 360°. Una guía práctica con horarios, precios y consejos para capturar la puesta de sol perfecta.

 

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Caleta Lenga, ...

Caleta Lenga destaca entre los lugares turísticos en Chile por su gastronomía marina y su cercanía a Concepción. Informarse sobre las mareas, los servicios disponibles y el cuidado del borde costero permite una visita responsable y bien planificada.

Leer mas
Nacional
Elizalde y críticas de hijo del gasfíter muerto en La ...

El titular del Interior dijo que “los sumarios se desarrollan por el organismo respectivo y por tanto el detalle, más aún cuando en algunos casos eventualmente puede tener algún tipo de reserva, las distintas diligencias que se realizan, le corresponde que sean informadas por el organismo respectivo cuando lleguen las conclusiones correspondientes (División Administrativa de La Moneda)”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/