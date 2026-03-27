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“Ahí lo voy a encarar”: El dardo de Pamela Díaz a Vasco Moulian por comentario sobre ella y su hija

“A mí me gustan las cosas de frente y él me comentó algo, hizo un comentario súper positivo mío y de mi hija, pero a los segundos hizo un mal comentario de mi hija y mío”, señaló la animadora acerca de Moulian.

Leonardo Medina
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“Ahí lo voy a encarar”: El dardo de Pamela Díaz a Vasco Moulian por comentario sobre ella y su hija

Pamela Díaz arremetió recientemente en contra de Vasco Moulian, apuntando a unos dichos que realizó el panelista de “Primer Plano” sobre ella y su hija, Trinidad Neira.

Según las declaraciones que fueron expuestas en Zona de Estrellas, la “Fiera” lanzó un fuerte dardo en contra de Moulian en el programa “Hay que decirlo” (Canal 13). 

La animadora señaló en torno al opinólogo que “sabe de TV, pero yo creo que tiene un tema de que quiere hacer su show”. 

“En un momento hizo cosas de pedir disculpas a cada rato después de tratar mal a alguien, después que todo bien y después que es mentiroso”, añadió. 

A la vez, manifestó que “tengo buena onda con él, me cae bien. Me llamó para el tema de la Trini y todo, lo comenté. Él hizo un comentario súper desafortunado que ya lo voy a aclarar en algún momento”.

Luego, abordó las declaraciones que habría realizado Vasco sobre ella y su hija. “A mí me gustan las cosas de frente y él me comentó algo, hizo un comentario súper positivo mío y de mi hija”, sostuvo. 

Sin embargo, precisó: “Pero a los segundos hizo un mal comentario de mi hija y mío, delante de una persona muy importante, que no diré su nombre, por cuidarla a ella”. 

Por último, Díaz sentenció que “lo que voy a hacer, es que en dos meses más, cuando salga un resultado que es muy positivo. Ahí lo voy a encarar y le voy a decir, porque me carga la gente malintencionada, mala leche”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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