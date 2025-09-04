Home Nacional "al menos dos menores de edad realizaron violento robo a farmacia ..."

Al menos dos menores de edad realizaron violento robo a farmacia de Buin

Eduardo Córdova
Carabineros detuvo este jueves a al menos tres individuos involucrados en un asalto a una farmacia en la comuna de Buin. Entre los aprehendidos se encuentran dos menores de edad.

Según los primeros antecedentes, el atraco se produjo en una farmacia de la cadena Ahumada ubicada en Bernardino Bravo, hasta donde llegaron cerca de seis sujetos a bordo de un furgón sin patentes visibles, intimidando a los trabajadores con armas de fuego, recogió 24 Horas.

Los delincuentes intentaron robar medicamentos y dinero en efectivo, lo que generó una alerta al 133 que permitió activar un amplio operativo policial desplegado en cuatro comunas de la región Metropolitana.

La persecución finalizó en la intersección de Laguna del Inca con pasaje Laguna del Desierto, en Pudahuel Sur, donde Carabineros logró capturar a tres de los implicados en el ilícito.

En el sitio se recuperó el dinero y los medicamentos robados, además del furgón utilizado, el cual mantenía sus placas patentes ocultas en su interior.

