Alcalde Bellolio condena incidentes en Liceo Lastarria: “Esto es un acto de violencia política”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), condenó los graves incidentes registrados la mañana de este martes en dependencias del Liceo José Victorino Lastarria.

Según consignó Emol, un grupo de encapuchados lanzó una bomba molotov que impactó en oficinas administrativas, provocando un principio de incendio en una inspectoría. A la vez, en el centro del patio se quemó un basurero para armar una barricada.

En ese marco, el alcalde Bellolio acudió al establecimiento y repudió los hechos de violencia.

“Es un acto delictual, y nosotros lo vamos a tratar como tal. Yo tengo algunos antecedentes que me han llegado”, manifestó el edil, de acuerdo al citado medio.

Asimismo, subrayó que “aquí fueron estudiantes del colegio, lamentablemente. Esto es un acto de violencia política, que puso en riesgo a toda la comunidad”.

Además, afirmó que “esto es un grupo de ultraizquierda, que lo que ha hecho permanentemente es intentar destruir los colegios públicos. Lo hicieron algunos de ellos en Santiago Centro, y nosotros no vamos a permitir que lo hagan en Providencia”.

Bellolio precisó que uno de los involucrados está identificado y será sometido a la Ley Aula Segura para permitir su expulsión.

En tanto, el delegado presidencial Germán Codina también concurrió al Liceo, y comentó que “vamos a proteger la educación pública… Frenar este tipo de violencia también necesita contundencia”.