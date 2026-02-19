Alcalde de Independencia denuncia “indolencia” del Gobierno en temas de seguridad

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió al secuestro de un ciudadano dominicano en su comuna



“Los secuestros no son un delito que se repitan en Independencia. Además, ocurrió en un sector donde esto nunca había pasado, un lugar más tranquilo y residencial (…) Preocupa por lo que esto implica para los vecinos y por lo que provoca en la comunidad”, aseguró el jefe comunal en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “haremos todo lo posible para que algo como esto no se vuelva a repetir e insistiremos ante las autoridades sobre la necesidad de contar con mayor presencia y con mucha fortaleza en edificios como estos, que presentan complejidades”.



Consultado respecto a cómo evalúa el trabajo que ha realizado la administración del Presidente Gabriel Boric para enfrentar este nuevo tipo de delitos en el país, respondió que “yo he estado con el ministro Cordero respecto a estos casos y a las complejidades de algunos edificios. Le he solicitado cuestiones bien concretas que no se han cumplido”.



“Entonces me preocupa la indolencia frente a lo que los alcaldes plantean como un caso prioritario y complejo, y que no haya respuestas concretas. Uno esperaría que en la nueva administración haya menos indolencia de la que hubo en este Gobierno”, finalizó.