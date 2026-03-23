Alcalde Desbordes renuncia a Renovación Nacional tras 26 años de militancia

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidió renunciar a Renovación Nacional (RN) tras 26 años de militancia.

La renuncia se produce a seis días de que se realicen las elecciones internas.

Desbordes fue presidente de la colectividad. Su decisión de dejar el partido habría respondido a su incomodidad con la situación al interior de RN, de acuerdo a lo constado por La Tercera.

Esta renuncia se concreta pese a que el alcalde se había inscrito en la lista única que busca dirigir el partido y que es liderada por la senadora y actual secretaria general, Andrea Balladares.

Estos comicios internos se llevarán a cabo el próximo 28 de marzo, momento en que la militancia va a renovar a su directiva, hoy liderada por el exsenador Rodrigo Galilea.

Durante su militancia en Renovación Nacional, Desbordes fue presidente (2018-2020), secretario general (2010-2018) y se desempeñó como diputado y ministro durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

La renuncia se da a pocas semanas de haber dado un duro análisis del conglomerado, acusando que “tiene que haber una autocrítica muy fuerte en RN, porque estamos en caída libre”.

Desbordes no se ha referido mayormente a la decisión.