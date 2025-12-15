“Alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicitó al presidente electo José Antonio Kast

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a través de su cuenta en X (ex Twitter), destacando su cercanía personal y calificándolo como su amigo.

“La libertad avanza”, escribió Milei en el inicio de su publicación. Luego expresó que siente una “enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Para el mandatario argentino, este resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, enmarcando el triunfo dentro de una visión ideológica compartida.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, agregó Milei, cerrando el mensaje con su consigna habitual: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.

José Antonio Kast, abanderado y líder del Partido Republicano, se impuso en el balotaje frente a Jeannette Jara, tras obtener más de 7 millones de votos en la elección presidencial.