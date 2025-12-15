Home Nacional "“alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: mile..."

“Alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicitó al presidente electo José Antonio Kast

“La libertad avanza”, escribió el presidente argentino en el inicio de su publicación. Para el mandatario argentino, este resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, enmarcando el triunfo dentro de una visión ideológica compartida.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“Alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicitó al presidente electo José Antonio Kast

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a través de su cuenta en X (ex Twitter), destacando su cercanía personal y calificándolo como su amigo.

“La libertad avanza”, escribió Milei en el inicio de su publicación. Luego expresó que siente una “enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”.

Para el mandatario argentino, este resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, enmarcando el triunfo dentro de una visión ideológica compartida.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, agregó Milei, cerrando el mensaje con su consigna habitual: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.

José Antonio Kast, abanderado y líder del Partido Republicano, se impuso en el balotaje frente a Jeannette Jara, tras obtener más de 7 millones de votos en la elección presidencial.

José Antonio Kast es el Presidente electo de Chile
Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast tras ser electo Presidente: “Ganó la esperanza de...

Ante miles de adherentes, el Mandatario electo enfatizó que el resultado del balotaje trasciende a personas y partidos. “Este no es un triunfo personal, este no es un triunfo de José Antonio Kast, no es un triunfo de un partido. Aquí ganó Chile, ganó Chile, y ganó la esperanza”, afirmó.

Leer mas
Internacional
Estados Unidos felicita a Kast y expresa disposición a...

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Rubio en su cuenta de X.

Leer mas
Nacional
Boric llamó a Kast: “Mis felicitaciones, porque ...

El Mandatario sostuvo que “quiero que sepas que como Presidente y prontamente expresidente, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, sostuvo, haciendo énfasis en la necesidad de una transición “muy ordenada, respetuosa”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/