Ambulantes protestaron dentro de Municipalidad de Viña del Mar por los desalojos

Un grupo de vendedores ambulantes acudió hasta la Municipalidad de Viña del Mar para manifestarse ante la falta de respuesta de la autoridad comunal tras las medidas de desalojo y copamiento contra del mercado informal.



La protesta se inició cerca de las 12:20 horas y fue protagonizada por alrededor de 15 comerciantes no regularizados de Playa Los Marineros y el Muelle Vergara, quienes con pancartas llegaron hasta el segundo piso del edificio edilicia para exigir respuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti.



La movilización se enmarca en el plan de la autoridad comunal para afrontar la proliferación del comercio ilegal, iniciado por el municipio a fines del 2021 y que implica medidas como la instauración de ferias itinerantes y establecidas, coordinación con Carabineros para interceptar a los proveedores y la intervención del espacio público mediante mobiliarios y macetas.



Estrella González, dirigenta de los comerciantes ambulantes de la Playa el Sol, acusó en Agencia Quinta que “acá se prometieron permisos que no se cumplieron. Somos más de 130 familias a las cuales llevamos sustento”.



“Hicimos un catastro de vendedores que la municipalidad no respetó. Entonces hoy, como ya habíamos hablado anteriormente, esto se desbordó. No estamos haciendo nada malo, no estamos quemando nada, solo pedimos hablar con la alcaldesa”, añadió.



En tanto, una de las manifestantes indicó a Meganoticias que “personas con antecedentes penales no tienen derecho a postular a un permiso. ¿Dónde está la reinserción para esas personas? (…) No les pueden quitar las herramientas de trabajo con las cual las personas se quieren reinventar y hacer las cosas bien en su vida”.