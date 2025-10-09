Américo cumplió sueño de Yamila Reyna en romántico viaje a Roma: “Quién soy yo para negárselo”

Una especial publicación realizó en sus redes sociales el cantante nacional, Américo, quien reveló que “cumplió” un sueño de su pareja, la actriz argentina Yamila Reyna, en un romántico viaje por Europa.

Uno de los últimos destinos que visitó la pareja fue Roma, en Italia, y específicamente estuvieron en la Fontana di Trevi.

En este sentido, el artista, quien hace algunos meses se comprometió con Reyna, compartió imágenes desde este famoso punto turístico.

“Ella me pidió la Fontana Di Trevi para ella sola… ¿Y quién soy yo para negárselo? Te amo, Yamila Reyna. Estas vacaciones están grabadas en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón”, escribió Américo en el post, detallando que, tal como quería Yamila, pudieron disfrutar y tomarse fotografías en el lugar sin turistas alrededor.

En tanto, la también animadora reaccionó a la publicación del cantante, y expresó en sus redes sociales: “Sos mi bendición, mi tesoro y tenerte es el mejor regalo que la vida me pudo traer”.

“Gracias por habernos regalado un ratito de la vida para disfrutar. Ahora seguiré de tu mano para todo lo increíble que se viene. Te amo, te amo, te amo, te amo, chino”, sostuvo.