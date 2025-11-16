Home Nacional "artés descarta un apoyo a jara si ella no cambia su programa: ..."

Artés descarta un apoyo a Jara si ella no cambia su programa: “No tiene una mirada de izquierda”

“Si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para tener más de lo mismo, para tener neoliberalismo día y noche, no”, señaló al llegar al Colegio Santa María de Maipú para emitir su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Eduardo Córdova
El candidato presidencial Eduardo Artés afirmó este domingo que no apoyará a Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta si no modifica su programa de Gobierno.

“Tiene que cambiar su programa. Si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para tener más de lo mismo, para tener neoliberalismo día y noche, no”, señaló al llegar al Colegio Santa María de Maipú para emitir su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias, recogió Radio Biobío.

“Estamos cansados, no queremos más neoliberalismo,” expresó Artés, independiente y representante del movimiento Partido Comunista Acción Proletaria. “Llámese oficialismo o la ultra derecha, ambos son neoliberales. El mal menor puede transformarse en el mal mayor”.

“Ella y su comando tendrían que cambiar su programa. En el primer programa, cuando fue candidata a las primarias del oficialismo, planteaba la recuperación y renacionalización del cobre, pero lo retiró. Póngalo de nuevo, libertad a los presos políticos, seguridad alimentaria y entonces podemos conversar”, manifestó.

En tanto, descartó sumarse a un posible Gobierno de Jara, indicando que no está en sus planes asumir un eventual ministerio.

“No tiene una mirada de izquierda. Ahora, en cualquier caso, nosotros no nos integramos a un eventual Gobierno de Jara, eso sí que no”, sostuvo.

Tras la consulta sobre si asumiría como ministro, Artés respondió enfáticamente: “Ni en la peor de las pesadillas”.

Eduardo Córdova

8
