Kast tras emitir su voto: “Todas las imágenes que nosotros podamos dar en el sentido de unidad son importantes”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, votó este domingo en el Colegio María Ana Mogas, en la comuna de Paine.

Según consignó Emol, en la oportunidad evitó confrontar con la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien desestimó una foto de unidad junto a otros candidatos de oposición, pues “al 95% de los chilenos le importa un pito”.



El republicano sostuvo que “todas las imágenes que nosotros podamos dar en el sentido de unidad son importantes, pero eso está dentro de la libertad de cada candidato”.



Añadió que “cada candidato elige cuál es su posición, su postura frente a lo que viene”.



Según dijo, “yo creo que todos vamos a coincidir finalmente que la continuidad no le hace bien al país, que el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada y que no permite que se desarrollen todas las libertades como corresponde en un país (…) Esa unidad se va a dar dentro de los conglomerados que hoy día hemos trabajado en tres listas distintas parlamentarias contrarias a la lista a las listas del gobierno, y espero que salgan electo todas aquellas personas que tengan esa conciencia”.



“Las declaraciones y los dichos políticos terminaron el jueves en la noche. De ahí para adelante, al menos yo, no he estado en matinales, no he estado en programas”, agregó, consignó Emol.



Añadió que “a mi juicio lo que espera la mayor parte de la ciudadanía es unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos aquejan, que son problemas” en torno a distintas materias, como la seguridad, salud y educación. De todos modo, dijo que espera pasar a segunda vuelta y que, en el caso contrario, “yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del gobierno”.