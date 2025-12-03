Home Vanguardia "aseguran que “china” suárez buscaría ser jurado del festival de v..."

Aseguran que “China” Suárez buscaría ser jurado del Festival de Viña: “Ha escrito en más de una oportunidad…”

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, reveló en un programa argentino que la actriz habría contactado en más de una ocasión a la producción del certamen de la Ciudad Jardín, para ofrecerse como jurado en el evento veraniego.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Aseguran que “China” Suárez buscaría ser jurado del Festival de Viña: “Ha escrito en más de una oportunidad…”

Una inesperada información entregó recientemente la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien reveló una llamativa gestión que estaría realizando la actriz argentina, María Eugenia “China” Suárez. 

La comunicadora aseguró que la expareja de Benjamín Vicuña buscaría formar parte del Festival de Viña del Mar, como una de las integrantes del jurado del evento veraniego. 

Gutiérrez dio a conocer la noticia durante una conversación con el programa argentino, “Los profesionales de siempre”. 

“Yo sé de muy buena fuente, una fuente muy directa, que China Suárez le ha escrito en más de una oportunidad a la producción general del Festival de Viña del Mar para ofrecerse como jurado”, comentó Cecilia.

La información fue corroborada por Mario Solís, periodista chileno que estaba presente en el espacio televisivo. “Es cierto”, afirmó. 

Asimismo, Solís explicó que Suárez habría rechazado una invitación a “Primer Plano”, debido a su intención de unirse al certamen de la Ciudad Jardín. 

“Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó”, manifestó. 

Además, el periodista planteó que “hay un tema de ego, María Eugenia es conocida en Chile, más no querida”. 

Source Texto: La Nación/Foto: X/Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cinco detenidos dejó operativo de la PDI contra mafia ...

Equipos de la Policía de Investigaciones ingresaron a tres locales comerciales de calle Gorbea, donde funciona un mall administrado por comerciantes de esa nacionalidad. El procedimiento permitió detener a cinco personas con situación migratoria regular en Chile.

Leer mas
Triunfo
Sao Paulo intentaría negociar con River Plate la compr...

Las buenas actuaciones del delantero chileno habrían motivado a la dirigencia del cuadro brasileño a iniciar gestiones con el elenco argentino, para asegurar su continuidad en la próxima temporada.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Hallan medio centenar de jabalíes muertos en la...

Los efectivos que están investigando la localidad española de Collserola para contener la peste porcina, hallaron hasta el momento una cincuentena de jabalíes fallecidos dentro de la zona delimitada. Esto no significa que estén todos contagiados, pues por ahora la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/