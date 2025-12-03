Aseguran que “China” Suárez buscaría ser jurado del Festival de Viña: “Ha escrito en más de una oportunidad…”

Una inesperada información entregó recientemente la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien reveló una llamativa gestión que estaría realizando la actriz argentina, María Eugenia “China” Suárez.

La comunicadora aseguró que la expareja de Benjamín Vicuña buscaría formar parte del Festival de Viña del Mar, como una de las integrantes del jurado del evento veraniego.

Gutiérrez dio a conocer la noticia durante una conversación con el programa argentino, “Los profesionales de siempre”.

“Yo sé de muy buena fuente, una fuente muy directa, que China Suárez le ha escrito en más de una oportunidad a la producción general del Festival de Viña del Mar para ofrecerse como jurado”, comentó Cecilia.

La información fue corroborada por Mario Solís, periodista chileno que estaba presente en el espacio televisivo. “Es cierto”, afirmó.

Asimismo, Solís explicó que Suárez habría rechazado una invitación a “Primer Plano”, debido a su intención de unirse al certamen de la Ciudad Jardín.

“Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó”, manifestó.

Además, el periodista planteó que “hay un tema de ego, María Eugenia es conocida en Chile, más no querida”.