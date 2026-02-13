Ayuda a Cuba será de US$1 millón: Gobierno evita polemizar con congresista de EEUU

El canciller Alberto van Klaveren informó este viernes que la ayuda a Cuba consistirá en un aporte de un millón de dólares a la Unicef, para que esta organización de la ONU la destine a la isla. En ese sentido, dijo que no es una ayuda al gobierno ni al Partido Comunista de Cuba.



“El monto de este aporte es de un millón de dólares. Va con cargo al fondo Chile contra el hambre y la pobreza. Es un fondo que gestiona la Agencia de Cooperación Internacional del Desarrollo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su sede aquí en Chile. El plazo obviamente está determinado por las circunstancias locales”, señaló el ministro en La Moneda.



“El aporte es un aporte monetario, a diferencia de algunos otros países que han hecho embarques de otro tipo. En el caso nuestro, desde el punto de vista logístico, lo más práctico, y es lo que hemos hecho en todos los otros casos, es hacer un aporte monetario. Obviamente solicitando la rendición de cuentas correspondientes”, añadió.

“Esta ayuda humanitaria es una ayuda humanitaria a Unicef”

“Esta ayuda humanitaria es una ayuda humanitaria a Unicef. No es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba. No es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba. Es una ayuda humanitaria por medio de una organización internacional de gran solvencia, de gran prestigio, que tiene actividades en todo el mundo, incluyendo nuestro país”, enfatizó.



También recalcó que “Unicef es la agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de la infancia, y realmente está por sobre cualquier consideración política. Y obviamente también actúa con autonomía. Y concretamente, en el caso específico, nosotros estamos aportando a un programa, que llama a salvaguardar servicios esenciales que salvan vidas para niños a través de la actual crisis energética y de combustible en Cuba”.



“No somos los únicos que estamos canalizando ayuda humanitaria por vía de determinadas organizaciones en Cuba. El día 5 de febrero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria por monto de 6 millones de dólares canalizada a través de Caritas y alguna otra organización al amparo de la Iglesia Católica. Nosotros hemos optado por Unicef, pero es una opción muy parecida, y que responde también al mismo espíritu humanitario”, agregó.



Además, destacó el caso de Ucrania, “en que hemos ido gradualmente haciendo aporte humanitario. Destaco el caso de Gaza y destaco también el caso de los huracanes que lamentablemente azotan con frecuencia a Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Cuba, y donde también hemos prestado asistencia humanitaria”.

Declaración de congresista

Acerca de las declaraciones del congresista estadounidense Carlos Giménez, quien advirtió “consecuencias” por la ayuda de Chile a Cuba, el canciller respondió que, como norma, no entra en polémicas con parlamentarios, “sobre todo si se trata de parlamentarios de otros países, prefiero no entrar en el análisis de esas declaraciones”.



“Lamento esa expresión, por supuesto, y yo creo que además, posiblemente, el representante no está al tanto de la propia ayuda humanitaria que está prestando Estados Unidos, con un espíritu bastante similar al nuestro”, añadió.



Finalmente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el Gobierno de Chile no va a estar comentando la declaración de un parlamentario de otro país. Estamos hablando de un país que tiene 435 representantes y 100 senadores, imagínense lo que significaría que el Gobierno estuviera respondiendo lo que opina cada uno de ellos”.