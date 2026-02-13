Home Internacional "congresista de eeuu advierte “consecuencias” para chile por ayuda..."

Congresista de EEUU advierte “consecuencias” para Chile por ayuda a Cuba: Kaiser le respondió

Carlos Giménez, en su cuenta de X, sostuvo que “desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba”. El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) le respondió que “los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Congresista de EEUU advierte “consecuencias” para Chile por ayuda a Cuba: Kaiser le respondió

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos Giménez, advirtió “consecuencias” para Chile debido al anuncio del Gobierno de acudir en ayuda de Cuba.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba”, señaló Giménez en su cuenta de X.

“Los chilenos sobre todo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”, añadió.

En tanto, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), diputado Johannes Kaiser, le respondió que “los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega”.

“Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile”, añadió.

“Este pueblo decidió, por lo demás, hace ya 2 meses, poner término a la administración de izquierda objeto de su crítica”, concluyó.

Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba y descarta presiones del PC
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Poduje por rol de Vallejo en megaincendio: “Se f...

El futuro ministro de Vivienda del gobierno de Kast, en entrevista con CNN Chile Radio, afirmó que “hemos tenido una ministra de enlace que se fue a sacar fotos, después se fue”.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Parque Naciona...

El Parque Nacional Laguna del Laja es uno de los lugares turísticos en Chile más representativos de la cordillera del Biobío. Su paisaje dominado por el volcán Antuco, el viento constante y los accesos de montaña obligan a planificar la visita con atención al clima y al estado de los caminos.

Leer mas
Nacional
Este viernes comienza pago con tarjetas bancarias en M...

El ministro Juan Carlos Muñoz señaló que “la incorporación de esta nueva opción de pago nos permite entregarles a los usuarios de Metro y el Tren Nos-Estación Central de EFE más facilidades para acceder al sistema. Añadió que en esta primera etapa Pago Ágil no estará disponible en buses.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/