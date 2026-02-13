Congresista de EEUU advierte “consecuencias” para Chile por ayuda a Cuba: Kaiser le respondió

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos Giménez, advirtió “consecuencias” para Chile debido al anuncio del Gobierno de acudir en ayuda de Cuba.



“Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba”, señaló Giménez en su cuenta de X.



“Los chilenos sobre todo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”, añadió.



En tanto, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), diputado Johannes Kaiser, le respondió que “los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega”.



“Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile”, añadió.



“Este pueblo decidió, por lo demás, hace ya 2 meses, poner término a la administración de izquierda objeto de su crítica”, concluyó.