Bancada UDI oficia al CNTV por “sorpresiva” transmisión de señal estatal rusa a través de canal chileno

La diputada de la Bancada UDI, Natalia Romero (Ind.), junto con el integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, Gustavo Benavente, anunciaron que oficiarán al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tras la decisión que tomó este lunes el canal Telecanal de transmitir para todo el país la señal de la cadena Russia Today (RT), un medio de comunicación vinculado al Estado ruso.

Si bien los parlamentarios explicaron que la finalidad del oficio será conocer mayores detalles del supuesto acuerdo comercial que mantendría el canal nacional con el medio estatal ruso, manifestaron su preocupación por los graves antecedentes que existen en torno a RT.

En específico, Romero y Benavente se refirieron al consenso internacional que hay sobre el uso político que Rusia le ha dado a dicho medio, lo que ha derivado en que Europa decidiera prohibir en 2022 su difusión en 27 países, argumentando justamente una manipulación y desinformación por parte del gobierno de Vladímir Putin. Pero además, Estados Unidos también sancionó al medio en 2024, mientras que plataformas como Meta y Youtube prohibieron su transmisión en todo el mundo.

Por lo mismo, ante la sorpresa que generó su difusión en Chile a través de Telecanal y la falta de información que existe hasta el momento, sobre todo considerando que el medio pertenece a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), los integrantes de la Bancada UDI decidieron oficiar al CNTV, dado que una de sus labores es justamente supervisar los contenidos que emiten los canales.

“Existe un amplio consenso internacional en torno a que RT es un medio estatal que no sólo está vinculado y financiado por el Estado de Rusia, sino que además se ha convertido en un aparato propagandístico del gobierno de ese país, sobre todo para la difusión de contenidos asociados a sus fines políticas y estratégicos. No estamos hablando de un canal particular que busca instalarse en nuestro país, sino que uno que tiene un objetivo absolutamente claro y que, por lo mismo, no reúne los estándares mínimos de transparencia, pluralismo e independencia que se exige. Por eso oficiaremos al CNTV, porque además no existe ninguna información adicional sobre los términos de este supuesto acuerdo comercial u otros detalles sobre la transmisión de esta señal”, cuestionaron.

En esa línea, si bien Romero y Benavente reiteraron que la pluralidad de medios “siempre es valiosa”, reiteraron su preocupación ante la falta de veracidad e independencia de la que han acusado al canal.

Producto de lo anterior, ambos parlamentarios llamaron al CNTV a abrir una investigación sobre el asunto, insistiendo en que “es urgente conocer las motivaciones que existen para que un medio de esta naturaleza, con este nivel de cuestionamientos, se interese en difundir contenido en el país”.

“El riesgo de transmitir este tipo de señales en nuestro país no se limita sólo a los contenidos internacionales que puedan emitir, sino que también podría abrir la puerta a otro tipo de injerencia política o ideológica que pretendan realizar en Chile. RT no es un canal que cumpla con los mínimos estándares de independencia periodística, por lo que permitir su transmisión en el país de manera tan sencilla y liviana podría generar consecuencias muy graves”, reiteraron los diputados de la UDI.