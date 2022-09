Barraza: “Van a pasar los días antes de ponderar las razones de la derrota”

El exconvencional del PC, Marcos Barraza, dijo que la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida se debió a muchos factores.



En declaraciones a Radio Cooperativa, manifestó que “van a pasar los días antes de que uno pueda ponderar en su justa dimensión las razones de la derrota, una derrota con claridad e importante, táctica pero no estratégica. Evidentemente, son razones multifactoriales”.



“No tengo ninguna duda de que hubo una mayoría a la que no le hizo sentido el texto, y habrá que pesquisar con detalle aquellas normas que claramente no generaron afecto, sensibilidad y apoyo, y despejar si hubo maximalismos en algunos contenidos”, afirmó.



Barraza aseveró que “ciertamente también habrá que tener claridad de las condiciones adversas en que se desarrolló este plebiscito, una crisis económica de larga data que genera frustración e insatisfacción social; también errores o desaciertos de la misma campaña”.



“Hay que ponderar la campaña multimillonaria por el Rechazo que distorsionó y tuvo la capacidad de sacar del debate la propuesta y poner en el centro las mentiras”, agregó.



El exconstituyente añadió que “no creo que las personas hayan dejado de ser inteligentes; estoy ponderando todos los factores, y no puedo dejar uno clave, del financiamiento multimillonario de la derecha y los grupos económicos (…) no hubo una distribución equitativa de los recursos como en las elecciones previas”.