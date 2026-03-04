Bencinas tendrán fuerte alza en Chile por guerra en Irán

La crisis en Medio Oriente comenzará a impactar este miércoles en Chile con un alza en el precio de las bencinas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último en distintos puntos de la región.

Este indicador será informado desde las 18:00 horas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), aunque ya existen estimaciones que anticipan un incremento relevante en los combustibles.

Francisca Cuadros, investigadora de Clapes UC, explicó que el fenómeno responde a factores internacionales, señalando que se debe a “el alza que hemos observado en las últimas semanas, tanto el tipo de cambio del dólar como el precio internacional del petróleo”.

La experta detalló que las gasolinas subirían cerca de $20 y el diésel alrededor de $18 durante esta semana, marcando una tendencia alcista en el corto plazo.

Desde Clapes UC añadieron que el precio del Brent ha aumentado con fuerza por la tensión geopolítica, pasando de US$67 a US$72,5 por barril. Este tipo de crudo, extraído del Mar del Norte, es referencia para gran parte de la producción mundial.

Este escenario golpea con mayor intensidad a Chile debido a su alta dependencia de las importaciones de petróleo, lo que lo vuelve especialmente vulnerable ante crisis internacionales.

Según un análisis de la app de inversiones XTB Latam, Chile es el segundo mayor importador de petróleo en América Latina y el Caribe, solo por detrás de Brasil.

Aumento de las bencinas

Durante 2024, Chile importó 8,9 millones de toneladas de crudo, equivalentes al 26,4% del total regional, consolidando su peso en el mercado energético latinoamericano.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, explicó las razones de esta alta dependencia, indicando que “su producción local de crudo es pequeña y está concentrada en el extremo sur, por lo que no puede abastecer ni el consumo interno ni una operación de refinación a escala nacional”.

El especialista añadió que el sistema energético chileno depende del abastecimiento marítimo y de una planificación flexible, destacando que “el sistema depende del abastecimiento marítimo y de una planificación de compras que combina el crudo para refinerías con la importación directa de gasolinas, diésel y otros destilados cuando el arbitraje lo justifica o cuando hay paradas de mantenimiento (…) Chile aparece en posiciones muy altas del ranking regional porque combina una dependencia casi total del suministro externo con una demanda sostenida y una logística que permite ajustar el mix entre crudo y derivados según las condiciones de precio, riesgo y continuidad del abastecimiento”.

¿Qué viene para el resto de marzo?

Desde Clapes UC advirtieron que, si las condiciones actuales continúan, podrían registrarse nuevas alzas hacia fines de marzo, con un incremento promedio mensual cercano a los $50.

“De mantenerse esta escenario, proyectamos nuevamente un alza para el 27 de marzo”, señalaron desde la entidad.

La especialista también alertó que la continuidad del conflicto en Medio Oriente seguiría presionando los precios, indicando que “donde hoy ya observamos un internacional de sobre los 83 dólares por barril y un tipo de cambio que alcanzó los 910 pesos por dólar a mediodía”.

Finalmente, enfatizó que este contexto agrega presión adicional sobre los combustibles en el mercado local, concluyendo que “Esto suma un riesgo adicional para el alza de los precios de los combustibles a nivel local”.