Boric llamó a Kast: “Mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro”

El Mandatario sostuvo que "quiero que sepas que como Presidente y prontamente expresidente, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria", sostuvo, haciendo énfasis en la necesidad de una transición "muy ordenada, respetuosa".

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric llamó al mandatario electo José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta.

En la conversación, Boric destacó la tradición democrática que implica el contacto entre el Presidente en ejercicio y el mandatario electo: “Tal como conmigo, tuvo la amabilidad de hacerlo el Presidente Piñera, hoy dialogo con usted”.

Boric añadió que “hoy día le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro. Y usted ha sido electo Presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas”, junto con recalcar que se trata de “una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo”.

Además, enfatizó que “quiero que sepas que como Presidente y prontamente expresidente, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, sostuvo, haciendo énfasis en la necesidad de una transición “muy ordenada, respetuosa”.

Durante el diálogo, Boric expresó que “yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar”, afirmó, resaltando el valor de la democracia y de las instituciones. “Independiente de quienes celebren, quienes estén tristes, en el resultado de hoy, Chile, de alguna manera, se consolida de una forma que a todos nos enorgullece”, añadió.

El Mandatario también informó que “le he transmitido a todos mis colaboradores que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenos se merecen”.

Finalmente, Boric invitó formalmente a Kast a La Moneda para este lunes. El mandatario electo confirmó su asistencia junto a su esposa, María Pía Adriasola, y parte de su equipo.

José Antonio Kast es el Presidente electo de Chile
Texto: Aton/Foto: Aton
https://www.lanacion.cl

