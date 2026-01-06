Home Nacional "boric: “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran servile..."

Boric: “Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles” a Trump “sólo se humillan”

El Mandatario arremetió nuevamente este martes contra el presidente de EEUU. En su cuenta de X dijo que “Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric emplazó a los líderes que han respaldado el actuar de la administración de Donald Trump tras la intervención en Venezuela.

A través de su cuenta de X, el Mandatario señaló que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”.

“Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, manifestó.

Anteriormente y luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela, el Jefe de Estado había expresado la “máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela”.

Advirtió que “un estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país, y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”.

“Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”, recalcó en ese momento.

