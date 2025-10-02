Boric responde a Kast: “Discutir y conversar de las propuestas de políticas públicas no es cobarde, es democrático”

El Presidente Boric se refirió nuevamente este jueves a la polémica suscitada con el candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, quien lo acusó de “un acto de corrupción y cobardía” tras aludirlo en la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional.

El Mandatario sostuvo que “no estoy para polémicas tan chicas”.

Durante su llegada a La Moneda, el jefe de Estado remarcó que “a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. De eso está preocupado el Gobierno y eso seguiremos haciendo”, consignó 24Horas.

“Que como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece del todo legítimo”, afirmó.

“Discutir y conversar de las propuestas de políticas públicas que hay en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso”, agregó.

“Yo por lo menos estoy muy convencido de aquello y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, sentenció.

Kast criticó duramente al jefe de Estado por cuestionar su idea de bajar en US$6.000 millones el gasto fiscal en solo 18 meses.