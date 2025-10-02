Home Nacional "boric responde a kast: “discutir y conversar de las propuestas de..."

Boric responde a Kast: “Discutir y conversar de las propuestas de políticas públicas no es cobarde, es democrático”

El Mandatario remarcó este jueves que “a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. De eso está preocupado el Gobierno y eso seguiremos haciendo”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric se refirió nuevamente este jueves a la polémica suscitada con el candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, quien lo acusó de “un acto de corrupción y cobardía” tras aludirlo en la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional.

El Mandatario sostuvo que “no estoy para polémicas tan chicas”.

Durante su llegada a La Moneda, el jefe de Estado remarcó que “a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. De eso está preocupado el Gobierno y eso seguiremos haciendo”, consignó 24Horas.

“Que como Presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece del todo legítimo”, afirmó.

“Discutir y conversar de las propuestas de políticas públicas que hay en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso”, agregó.

“Yo por lo menos estoy muy convencido de aquello y defender lo logrado es parte de nuestra labor”, sentenció.

Kast criticó duramente al jefe de Estado por cuestionar su idea de bajar en US$6.000 millones el gasto fiscal en solo 18 meses.

