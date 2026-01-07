Boric se reunió con dirigentes vecinales de sectores afectados por el megaincendio de febrero 2024

El Presidente Gabriel Boric sostuvo este miércoles un encuentro con dirigentes vecinales de la población El Olivar, en Viña del Mar, uno de los sectores más afectados por el megaincendio de febrero de 2024

El Mandatario realizó una visita centrada en el proceso de reconstrucción tras la emergencia.

La actividad se desarrolló sin manifestaciones ni incidentes, en un perímetro de seguridad dispuesto para la actividad.

Encuentro con vecinos damnificados



El Jefe de Estado encabezó un encuentro junto a dirigentes vecinales de sectores afectados, para conocer sus balances y opiniones en el marco del proceso de reconstrucción.



Los dirigentes plantearon asuntos como los avances del proceso, la necesidad de recibir información permanente sobre plazos, destacando además la importancia de avanzar en el proceso de ejecución de proyectos de cara al invierno.



Tras el encuentro, Boric se dirigió a los medios de comunicación presentes, afirmando que “es importante que lo que se ha avanzado no se pierda. Porque lo que nos transmiten los vecinos y vecinas es que no quieren volver a partir de cero. Y acá hay políticas que tienen que entenderse como políticas de Estado”.



Además, destacó que es relevante que “los procesos de reconstrucción tengan continuidad y el trabajo con los dirigentes y dirigentes se mantenga, independiente de cualquier diferencia política”.



“Hoy, los subsidios están asignados, la construcción está en curso, como pueden ver aquí, existe el desafío de avanzar a mayor velocidad. Y estamos dedicados a aquello, con todas las autoridades pertinentes”, agregó.



Finalmente, afirmó que “conversaré personalmente con el Presidente electo. Es muy importante que, en particular, en un proceso de reconstrucción que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentas”.

Increparon a ministro Montes

En el sector 3, los dirigentes increparon a las autoridades presentes, reclamando por el avance de la reconstrucción y por no haber sido invitados a la instancia.



El ministro de Vivienda, Carlos Montes, alcanzó a hablar apenas dos minutos en el punto de prensa antes de que los gritos irrumpieran en la actividad. El Mandatario se retiró justo antes del ingreso de los manifestantes.



La protesta escaló cuando los denunciantes tomaron un micrófono de prensa del ministerio para increpar directamente al secretario de Estado, a las afueras de las viviendas en construcción.

