Home Nacional "boric se reunió con dirigentes vecinales de sectores afectados po..."

Boric se reunió con dirigentes vecinales de sectores afectados por el megaincendio de febrero 2024

En el sector 3, los dirigentes increparon a las autoridades presentes, reclamando por el avance de la reconstrucción y por no haber sido invitados a la instancia. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, alcanzó a hablar apenas dos minutos en el punto de prensa antes de que los gritos irrumpieran en la actividad. El Mandatario se retiró justo antes del ingreso de los manifestantes.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Boric se reunió con dirigentes vecinales de sectores afectados por el megaincendio de febrero 2024

El Presidente Gabriel Boric sostuvo este miércoles un encuentro con dirigentes vecinales de la población El Olivar, en Viña del Mar, uno de los sectores más afectados por el megaincendio de febrero de 2024

El Mandatario realizó una visita centrada en el proceso de reconstrucción tras la emergencia.

La actividad se desarrolló sin manifestaciones ni incidentes, en un perímetro de seguridad dispuesto para la actividad.

Encuentro con vecinos damnificados

El Jefe de Estado encabezó un encuentro junto a dirigentes vecinales de sectores afectados, para conocer sus balances y opiniones en el marco del proceso de reconstrucción.

Los dirigentes plantearon asuntos como los avances del proceso, la necesidad de recibir información permanente sobre plazos, destacando además la importancia de avanzar en el proceso de ejecución de proyectos de cara al invierno.

Tras el encuentro, Boric se dirigió a los medios de comunicación presentes, afirmando que “es importante que lo que se ha avanzado no se pierda. Porque lo que nos transmiten los vecinos y vecinas es que no quieren volver a partir de cero. Y acá hay políticas que tienen que entenderse como políticas de Estado”.

Además, destacó que es relevante que “los procesos de reconstrucción tengan continuidad y el trabajo con los dirigentes y dirigentes se mantenga, independiente de cualquier diferencia política”.

“Hoy, los subsidios están asignados, la construcción está en curso, como pueden ver aquí, existe el desafío de avanzar a mayor velocidad. Y estamos dedicados a aquello, con todas las autoridades pertinentes”, agregó.

Finalmente, afirmó que “conversaré personalmente con el Presidente electo. Es muy importante que, en particular, en un proceso de reconstrucción que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentas”.

Increparon a ministro Montes

En el sector 3, los dirigentes increparon a las autoridades presentes, reclamando por el avance de la reconstrucción y por no haber sido invitados a la instancia.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, alcanzó a hablar apenas dos minutos en el punto de prensa antes de que los gritos irrumpieran en la actividad. El Mandatario se retiró justo antes del ingreso de los manifestantes.

La protesta escaló cuando los denunciantes tomaron un micrófono de prensa del ministerio para increpar directamente al secretario de Estado, a las afueras de las viviendas en construcción.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Empresarios tras reunión con Kast en Lima: “Este será ...

Guillermo Ferreyros, presidente del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP), destacó que “Chile y Perú son las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de ambos lados de la frontera. Hoy son más de 24.000 millones de dólares de inversiones totales, y vemos aún mucho potencial”.

Leer mas
Viajes
¿Cómo llegar al Monumento Natural La Portada?...

El Monumento Natural La Portada, ubicado al norte de Antofagasta, es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del norte grande, destacado por su imponente arco de roca frente al océano Pacífico y por su valor geológico y paisajístico dentro del desierto costero.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: ruta de murales urbanos...

Recorre Santiago a través de sus murales y descubre cómo el arte transforma los barrios en historias vivas, donde cada obra refleja identidad, memoria y creatividad en las calles de la ciudad.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/