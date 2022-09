Boric y cambio de gabinete: “Duele pero es necesario”

El Presidente Gabriel Boric se refirió al cambio de gabinete, el primero desde que asumió el mando el 11 de marzo pasado. El ajuste tocó a cinco ministerios: Interior, Segpres, Salud, Energía y Ciencia.

“Chilenos y chilenas que están escuchando, quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Estos cambios de gabinete son dramáticos en Chile, y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler, y duele pero es necesario. Es quizás, y creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante en conjunto por los chilenos y chilenas, y por Chile”, dijo en primer lugar.



El Mandatario agradeció “profundamente a los ministros, ministras y subsecretarios que dejan su cargo. Vi cotidianamente su empeño, su trabajo, su dedicación, su compromiso y convicción desde cada uno de sus espacios, hacer de Chile un país más justo, más igualitario, en donde efectivamente la esperanza le gana al miedo y creo que hemos avanzado en esa dirección”.



“A quiénes entran hoy día, tienen grandes tareas-. Necesitamos una nueva coordinación del Gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda, y por sobre todo enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas. Con algunos de ustedes incluso antes hemos tenido diferencias, sin embargo, hoy día el bien mayor de Chile nos exige encontrarnos, cuestionarnos, superar esas diferencias y no me cabe ninguna duda de que por el compromiso que hemos conversado con cada uno de ustedes, eso lo vamos a conseguir plenamente”, expresó.



Remarcó que “este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto, aquí cambia también, como es evidente, el comité político, que es la conducción de nuestro gobierno, y cambia con la integración de Ana Lya Uriarte, con la integración de Carolina Tohá, para darle mayor cohesión a nuestro Gobierno”.



“Y también he decidido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas para que no caigamos en especulaciones, invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad lograr grandes acuerdos, acuerdos a veces improbables que es lo que más necesita nuestro país en este momento”, comunicó.



Agregó que “no me cabe ninguna duda de que vamos a enfrentar tareas difíciles, pero que con este núcleo y con este gabinete vamos a estar a la altura. Tenemos que poner la acción donde ponemos nuestras palabras, y quiero que sepan compatriotas, que la seguridad de cada uno de ustedes es una tarea prioritaria para nosotros como Gobierno”.



“En este momento no podemos como sociedad tolerar que compatriotas vean secuestrada sus vidas por la delincuencia, por el narco, o por la violencia. Y por lo tanto, esos espacios públicos los vamos a recuperar, y este gabinete tiene especialmente encomendada esa tarea. Pero no es lo único. Sabemos la urgencia que enfrenta la familia chilena por el alza del costo de la vida, sabemos lo interminable e inaceptable de las listas de espera. Sabemos el tremendo desafío que tenemos en materia de vivienda, a dónde nos hemos puesto metas tremendamente ambiciosas”, sostuvo.



Todas esas urgencias, dijo, “las vamos a abordar con sentido país y por cierto en esto quiero ser muy claro, sin dejar de lado las reformas estructurales por las cuales nos comprometimos ante el pueblo de Chile, porque este gabinete hace suyo el mandato del cambio, de transformación, por el cual llegamos a La Moneda, y en eso ni un paso atrás”.



“No se puede gobernar con superficialidad. Por eso no bastan las palabras para acercar la visión que tiene nuestro Gobierno al pueblo de Chile, tenemos que mostrarlo en obras, en hechos, cuál es el país hacia el que estamos avanzando. Se agotó el tiempo de solo la esperanza en el cual éramos novedad, ahora desde este nuevo punto de partida que nos ofrecen, este momento histórico, nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que el gobierno, en las instituciones y como sociedad, la confianza en nosotros, en el Gobierno, y en cada uno de nosotros, demostrar que no solo vamos a ser un país distinto, sino que de hecho lo estamos haciendo”, indicó.



En esa línea, dijo: “Quiero que este nuevo gabinete asuma una agenda con quienes llegan y con quienes se quedan, más intensa en temas de preocupación ciudadana que ya he mencionado, y también bien vale mencionarlo desde el Palacio de La Moneda, con presencia en las regiones”.



“Para ello, se requiere una disposición real de liderar procesos y cambios. No sirven visitas de medio día para inaugurar una obra en una localidad lejana. Hay que quedarse, escuchar, compartir con el pueblo que espera respuestas de nosotros”, puntualizó.



Por último, aseveró: “Me permito una reflexión a propósito del resultado del plebiscito del último domingo. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios que perduran son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana, y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayoría”.



“No podemos nunca olvidar esa lección de la historia, y los procesos de cambio siempre tienen retrocesos cuando quien quiera que sea, se asume como vanguardia y pretende ir más rápido que el pueblo al que representa. Como dijo un viejo militante: ‘Ser un adelantado a tu época en política, es una forma elegante estar equivocado'”, recordó.



Por eso, manifestó, “debemos escuchar la voz del pueblo y caminar junto al pueblo, eso es lo que le pido a este nuevo gabinete, humildad para escuchar y entender, convicción para defender firmemente el proceso de cambio, que es el sentido profundo por el cual estamos acá, no de administración del tiempo, no de administración lo que hay, transformar y enfrentar la injusticia y desigualdad en nuestro país, que no se pueden por ningún motivo volver a meter debajo de la alfombra”.



“Y por cierto, (les pido) decisión para enfrentar todas las tareas que tenemos como Gobierno. Hoy se marca un nuevo aire para nuestro Gobierno. Como dije antes, no ha sido fácil, pero los cambios nunca son fáciles, y confío en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile por el proceso Constituyente, que seguirá su curso, y con atender a las demandas de la ciudadanía que clama por más respeto, por más justicia y por más igualdad”, finalizó.