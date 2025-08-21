Bullrich culpa a gobernador Axel Kicillof por incidentes en Avellaneda: “Dejó que la violencia se adueñe de la cancha”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, responsabilizó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de los gravísimos incidentes registrados este miércoles en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado manifestó este jueves que “lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

“Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”, añadió.

La ministra, a la vez, emplazó directamente al gobernador, expresando que “el inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

En la misma línea, Bullrich compartió un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, donde indican que “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires”.

“La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”, comentaron.

También, agregaron que “la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.

“Esta irresponsabilidad se agrava estando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”, señalaron.