Byron Castillo demandará a la Federación de Fútbol de Chile por difamación

"La legislación suiza permite que Byron Castillo se pueda acoger al derecho de silencio. Sabemos que van a ir después al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), pero eso no nos quita el sueño. No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos", afirmó Andrés Holguín, abogado del lateral.