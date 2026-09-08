Camión atropelló a dirigente histórico del Movilh, Rolando Jiménez

La tarde de este martes un camión atropelló al fundador y dirigente histórico del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, en la comuna de Providencia.



El hecho ocurrió a eso de las 15:20 horas en la intersección de Avenida Francisco Bilbao con Andacollo. El hecho ocurrió cuando Jiménez se encontraba terminando de cruzar la calle, momento en que fue impactado por el vehículo. El conductor se habría dado a la fuga.



Desde el Movilh detallaron que Jiménez resultó “con lesiones en distintas partes de su cuerpo. Se encuentra consciente, pero con mucho dolor y en un estado que requiere especial preocupación. En estos momentos permanece en el Hospital del Salvador, donde está siendo sometido a diversos exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones”.



“Su condición genera especial inquietud debido al Parkinson que lo aqueja”, indicaron.



Asimismo, mencionaron que “de acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, el conductor del camión no prestó ayuda a nuestro dirigente tras el atropello y se dio a la fuga, siendo posteriormente detenido”.



Finalmente, el Movilh manifestó “toda nuestra preocupación, cariño y fuerza están hoy con Rolando. Son momentos de enorme angustia para quienes lo queremos y hemos compartido con él tantos años de lucha, compromiso y amistad. Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse y salir adelante de este difícil momento”.