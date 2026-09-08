IPC: Parisi culpó al cierre de Los Libertadores por alza de la carne

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, dijo que el alza registrada por el precio de la carne durante agosto, y previo a las Fiestas Patrias, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en un túnel de baja altura que mejore la conectividad permanente entre Chile y Argentina. Esto para reducir el impacto en el precio de las importaciones trasandinas.



Parisi abordó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual de 0,6%. Con un incremento importante en alimentos y particularmente en las carnes.



“Lamentablemente, uno de los ítems que más subió fue la carne”, afirmó el economista, quien vinculó este escenario con los problemas registrados durante las últimas semanas en el Paso Los Libertadores.



“Los 25 días que estuvo cerrado el Paso Los Libertadores, con una gran cantidad de camiones con carne detenida, claramente impactó en el precio. Por lo tanto, es un mal comienzo para las festividades del 18 de septiembre”, sostuvo.



Parisi insistió en la necesidad de buscar una solución estructural para evitar que las condiciones meteorológicas interrumpan durante extensos períodos una de las principales rutas comerciales entre ambos países.



“Necesitamos el túnel de baja altura con Argentina. 25 días cerrado el Paso Los Libertadores va a impactar en el precio, sumado a ello la crisis climática e internacional, está todo mal para Chile”, planteó.



A esto sumó su preocupación por un eventual incremento en los combustibles y por el efecto que la inflación tendrá sobre otros indicadores económicos.

“Se viene un incremento en la gasolina”

Recordó que esta semana “se viene un incremento en la gasolina. Este año el Estado va a recolectar $1.600 millones solamente en el Impuesto Específico a los Combustibles. Por supuesto, va a subir la UF, la tasa de interés nominal”.



El secretario general del PDG sostuvo que este escenario golpeará principalmente a los sectores medios y apuntó directamente a la administración del Presidente Kast.



“Por todos lados, es una seguidilla de malas noticias para el Gobierno del Presidente Kast y que, finalmente, le pega a la clase media y a la clase media emergente”, aseguró.



Parisi también aprovechó la coyuntura para cuestionar las prioridades de gasto del Ejecutivo, ironizando sobre recientes contrataciones y reincorporaciones en el Gobierno.



Finalmente, reiteró su preocupación por el escenario inflacionario de cara a Fiestas Patrias. “Muy mala noticia, lo lamento, pero esa es la realidad que se está viendo en Chile. Sube el precio de las carnes significativamente”, concluyó.