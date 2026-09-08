“El viaje valió la pena”: Vozinha dedicó a Cabo Verde su nominación al Balón de Oro como mejor portero

Vozinha, portero de Colo Colo y figura con Cabo Verde en el Mundial 2026, dedicó emotivas palabras luego de ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero.

En una publicación que compartió en Instagram, el cancerbero indicó que “hay momentos que parecen demasiado grandes, hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras”.

“Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo”, añadió el golero de 40 años.

Asimismo, subrayó que “esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”.

Para cerrar, Vozinha dijo estar “agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”.

La publicación de Vozinha: