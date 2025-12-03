Candidatos realizan balance tras debate de Archi

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizaron un balance tras el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).



“Fue un buen debate, donde tuvimos tiempo de debatir, de conversar de distintos temas y no estuvo fuera de lo que esperábamos. De hecho, se dio, tal como veíamos que venía la campaña en la franja en base a difamaciones, mentiras, no responde, no contesta, no tiene propuestas y claramente es un estilo que cada uno elige libremente de cómo enfrentar una campaña, una franja”, dijo Kast.



Añadió que “extrañé que no habláramos de la primera urgencia nacional, la mayor crisis que vive Chile hoy día es la crisis de la seguridad y en dos horas y media el tema prácticamente no salió”.



El abanderado aseguró que “la mayoría de los chilenos ya tomaron la decisión de que no quieren la continuidad. Jeannette Jara dice que no es la continuidad de Gabriel Boric, pero si es la continuidad y por eso en la primera vuelta nosotros decíamos que su eslogan era la continuidad, ‘es Jara, es Boric; es Boric, es Jara”.



Respecto al cruce que se dio en el debate entre él y la candidata, luego que lo emplazara por su asesor económico, el candidato republicano dijo que “yo no estoy debatiendo aquí lo que ella opine o no de algún asesor que hoy día colabora en nuestra campaña, yo estoy debatiendo de cómo vamos a enfrentar el tema de la pobreza en Chile, con más y mejor trabajo, no con más desempleo y con más informalidad, como fue lo que ocurrió durante el transcurso de este gobierno”.



Por su parte, Jara manifestó que “lo que estamos observando es un proceso electoral en el cual se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, mucho depende, muchas críticas, pero pocas propuestas para ver cómo solucionar la vida real de las personas”.



La candidata sostuvo que “sobre un tema en particular, hay solo evasivas de parte del otro candidato y como logró bloquear los debates, incluso en distintos canales de televisión y los canales no lo quisieron levantar sólo conmigo, es bien complejo llegar así a la ciudadanía”.



“La política es difícil, por eso hacer realidad las cosas cuesta y es importante sacarlas adelante, pero cuando ni siquiera tienes propuestas, sino que todo lo que te pregunta, tu respuesta es depende o tu respuesta es que Boric hizo esto, esto otro, o Monsalve no sé qué, realmente estamos muy complicados. Para gobernar un país se requiere mucho más que críticas y mucho más que oponerse a todo”, recalcó.



La abanderada señaló que “se trata de instalar un resultado electoral que todavía no se ha producido y yo discrepo profundamente de aquello. Solo quiero decir que en enero todos me decían que la reforma no iba a salir y salió”.



“Me decían que no había por dónde remontara y la gané con un 60%. La primera vuelta presidencial, cuando varios decían que iba a ser entre dos candidatos de derecha los que iban a pasar a segunda vuelta, lo que ocurrió fue que yo la gané. Tengo todas las expectativas que este 14 de diciembre ganemos la segunda vuelta presidencial por Chile, no por mí, por Chile”, indicó.