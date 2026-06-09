Capturan con dardos tranquilizantes a oso luego de cuatro días de alerta en ciudad japonesa 

Un oso fue capturado este martes en la ciudad de Utsunomiya, en Japón, después de cuatro días de una intensa búsqueda y preocupación en las calles de la zona.

La presencia del animal obligó a mantener cerradas casi un centenar de escuelas en la ciudad, ubicada al norte de la capital Tokio.

Según consignó Emol, en la búsqueda participaron helicópteros y drones, luego de varios avistamientos del oso en lugares como un centro comercial, una universidad y un mercado mayorista.

En paralelo, las autoridades de la ciudad hicieron un llamado a los residentes para refugiarse en edificios y vehículos si se encontraban con el animal. Además, instaron a asegurarse de cerrar con llave las puertas y ventanas y no sacar basura por la noche.

El ejemplar fue descubierto este martes en los arbustos de una vivienda. Frente a esto, decenas de policías, cazadores y autoridades rodearon la vivienda para la misión de captura.

Finalmente, un veterinario le disparó dardos tranquilizantes y lograron capturarlo, sin dejar ningún herido en el proceso.

Cabe destacar que la semana pasada, otro oso atacó a cuatro personas en una zona residencial de Fukushima, y les provocó heridas moderadas.

Durante el 2026, un total de cuatro personas han fallecido por ataques de oso, y el año pasado se registraron cifras récord de avistamientos, con más de 50.000. A esto se suma un máximo histórico de 13 muertes por este mismo motivo, y 238 heridos.

El momento de la captura: