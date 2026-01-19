Carabinera está grave tras sufrir quemaduras en incendios forestales: Auxiliaba a familiares

Una funcionaria de Carabineros resultó con lesiones de gravedad en la Región del Biobío, mientras intentaba ayudar a sus familiares en la comuna de Penco, debido a los incendios forestales que se registran en la zona.

Se trata de la cabo primero Makarena Moreno, de la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz, quien tuvo que ser trasladada a la Clínica Indisa de la Región Metropolitana.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien concurrió al recinto asistencial, detalló que la carabinera “resultó con el 25% de su cuerpo quemado, y también están afectadas sus vías respiratorias”.

Según consignó Emol, y de acuerdo a los antecedentes, la cabo Moreno estaba colaborando en la evacuación de un inmueble amenazado por el avance del fuego.

En medio de esto, la funcionaria, que no se encontraba de servicio al momento de los hechos, fue alcanzada por las llamas, resultando con quemaduras de consideración.

En principio, Moreno permanecía hospitalizada, fuera de riesgo vital, pero después de una evaluación más exhaustiva, el equipo de la Clínica Sanatorio Alemán informó que su estado se agravó.

Por lo mismo, debió ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición grave, con soporte de ventilación mecánica y en riesgo vital.

Luego, se dispuso su traslado en un avión ambulancia institucional hasta la Clínica Indisa en la Región Metropolitana, recinto en el que seguirá recibiendo atención médica especializada.