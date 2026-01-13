Home Nacional "carabinero es herido a bala durante desalojo de la megatoma de sa..."

Carabinero es herido a bala durante desalojo de la megatoma de San Antonio

Según informó la general Patricia Vásquez, jefe de la Zona Valparaíso de Carabineros, el funcionario “se encuentra estable” y la herida fue a la altura del codo izquierdo. Además, detalló que el personal policial fue atacado con el lanzamiento de “19 bombas incendiarias”.

Leonardo Medina
Un carabinero fue herido a bala la mañana de este martes, durante la segunda jornada de desalojo de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Mediante un punto de prensa, y según consignó Emol, la general Patricia Vásquez, jefe de la Zona Valparaíso de Carabineros, detalló que “durante la mañana, a las 5:40 horas, se empieza a emplear Carabineros aquí en Núñez de Fonseca, que es una de las rutas principales que hay que asegurar”. 

“Existió lanzamiento de más de 19 bombas incendiarias en contra del personal de Carabineros, por lo tanto, se aseguró el terreno usando los disuasivos químicos de acuerdo al protocolo”, señaló. 

Respecto al funcionario herido, indicó que “a las 7 de la mañana empieza a operar un dispositivo de refuerzo, de Control de Orden Público también de Valparaíso, y donde tenemos lesionado un sargento segundo, es un impacto balístico”. 

Carabinero se encuentra estable

Vásquez mencionó que “él se encuentra bien, se encuentra estable” y comentó que la herida fue a la altura del codo izquierdo. 

El carabinero herido fue trasladado al Hospital de San Antonio, y de momento, se investiga la dinámica de los hechos.

Por otra parte, la general manifestó que hay “gente que se ha organizado de partes de la misma toma o de sectores aledaños donde están actuando con mucha violencia”. 

En este sentido, puntualizó que “hay alto poder de fuego” y que “son sectores delicados”, ya que “han existido procedimientos (…) donde se ha visto justamente hallazgo de microtráfico, narcotráfico, armamento: es crimen organizado”.

Cabe recordar que este lunes, en el inicio del desalojo, se concretó la desocupación completa de la parcela 11, y en esta jornada se extenderían las labores en las parcelas 13 y 15.

Incidentes en megatoma de San Antonio deja 3 detenidos: Carabineros controló sector que será desocupado
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
6
