Carabineros: quema de maquinaria en la costanera Concepción-Talcahuano fue un atentado

El incendio que afectó a una retroexcavadora en la mañana de este martes en la costanera que une a Concepción con Talcahuano se trató de un atentado.



Así lo informó Carabineros, luego que se encontró en el lugar evidencia sobre la intencionalidad del hecho y un lienzo reivindicativo en relación a la causa mapuche.



El mayor de Carabineros Carlos Espinoza, comisario de la 2ª Comisaría de Concepción, indicó que a las 6:05 recibieron un aviso sobre la quema de la maquinaria.



De acuerdo a las primeras investigaciones, un grupo indeterminado de sujetos con los rostros cubiertos fue el responsable de siniestrar la retroexcavadora.



En el lienzo encontrado estaba escrito: “En memoria de todos los caídos en manos del Estado chileno capitalista y asesino”. Además, hacía mención de los casos de Camilo Catrillanca y Yordan Llempi.



El dueño de la máquina, Fernando Ayala, relató a Radio Cooperativa que tras este nuevo ataque “no se va a poder trabajar. No me atrevo a traer otra máquina ni traer la que tengo trabajando en Temuco, porque estamos asustados con el sector de allá, pero ya vimos que Concepción es un Temuco 2 y así va a seguir creciendo”.



“Con este tipo de soluciones que está dando el Gobierno no se va a poder trabajar, las pymes vamos a tener que parar. A lo mejor vamos a tener que finiquitar al operador, porque no podemos tenerlo si no tenemos donde poder colocarlo”, agregó.



El Ministerio Público determinó que la Policía de Investigaciones (PDI) quede a cargo de las indagatorias para dar con el paradero de los responsables.