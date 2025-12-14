Carabineros retoma votación en local de Valparaíso luego de falso aviso de bomba

Carabineros retomó la votación en el interior de la Escuela Eleuterio Ramírez, en Valparaíso, luego de descartar la veracidad de un aviso de bomba que obligó a evacuar el establecimiento.

El procedimiento se extendió por cerca de una hora y media, periodo en el que efectivos del GOPE concurrieron al recinto, tras un llamado anónimo que advertía sobre la supuesta presencia de un artefacto en un baño del local, recogió 24 Horas.

Las autoridades confirmaron que no existía ningún tipo de riesgo, por lo que el proceso electoral se reanudó con normalidad en el establecimiento educacional.

Carabineros informó que logró identificar a una persona como posible responsable del llamado falso, iniciándose las diligencias correspondientes.

La georreferenciación de un teléfono celular fue el elemento clave que permitió establecer el origen de la denuncia.