Cariola y la presidencia de la Cámara: “No es una carrera personal, acá hay un acuerdo administrativo”

La diputada Karol Cariola (PC) abordó este miércoles la incertidumbre en torno a su llegada a la presidencia de la Cámara Baja para el segundo ciclo del periodo parlamentario, que se prolonga entre el 22 de octubre y el 20 de junio del 2023.



Pese a que formaba parte del acuerdo al que llegó la mayoría de la Corporación a principios de año, la llegada de Cariola a la testera está en suspenso, ya que genera reparos en algunos miembros de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente. Los legisladores cuestionan el rol que tomó la exdirigenta estudiantil durante la campaña en el plebiscito de salida, donde fue una de las voceras del Apruebo.



Además, desde la DC pusieron reparos al eventual apoyo del PC a la querella presentada por distintas organizaciones en contra del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.



“Si se va a continuar con querellas en contra de Sergio Micco y con los ataques públicos en que se le acusa de ser prácticamente casi un violador de derechos humanos, eso para nosotros es una línea roja que no vamos a aceptar”, acusó el diputado DC, Eric Aedo.



Consultada al respecto, Cariola señaló que “la DC puso una propuesta sobre la mesa, es parte de las conversaciones que se están dando en este momento respecto al acuerdo administrativo de la mesa de la Cámara. Todos los elementos están siendo recogidos por las distintas bancadas, incluida la nuestra”.



“A mí me parece que las organizaciones de Derechos Humanos pueden hacer sus respectivas decisiones, nosotros como partido no hemos tomado una posición oficial respecto de esta medida”, aclaró.



De todas formas, reconoció que en el PC “hay opiniones particulares de parlamentarios que se han expresado públicamente”.



Sobre su arribo a la testera, la diputada aclaró que “no es una carrera personal, acá hay un acuerdo administrativo de la Cámara donde hay varias fuerzas políticas involucradas. Tendrán que ser las distintas fuerzas políticas las que definan si van a cumplir sus palabras o no”.



“Eso es algo que les corresponde a la autonomía que le corresponde a cada una de las fuerzas políticas, nosotros siempre vamos a ser respetuoso de eso, porque respetamos, valoramos y honramos la democracia”, sentenció.



DICHOS DE JADUE



Karol Cariola también fue consultada por las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (DC), respecto al actuar de las autoridades en el tercer aniversario del 18 de octubre.

“A tres años, la represión sigue intacta”, escribió Jadue en Twitter, ante lo que la diputada indicó: “El alcalde Jadue siempre ha tenido opiniones particulares personales, se han expresado en más de alguna oportunidad, esta no es la excepción”.



De todas formas, acusó que “comparar el momento que estamos viviendo hoy con el que vivimos hace 3 años atrás no me parece, son momentos distintos”.



“Ni la movilización que ocurrió ayer es igual a la que tuvimos hace 3 años, y yo por lo menos tengo plena confianza en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric respeta los derechos humanos. Y si hay alguna violación a los DDHH que se pueda acreditar, serán los tribunales de justicia los que asuman la responsabilidad de categorizarlo”, complementó.



Además, la parlamentaria indicó que “hay cuatro informes de distintos organismos internacionales que dieron cuenta que durante la revuelta popular hubo un uso indebido de la fuerza por parte de algunas instituciones, y eso no se puede desconocer, sería borrar la historia reciente de nuestro país”.



Agregó que “un país que borra su historia o intenta desconocer su memoria, es un país que condiciona su futuro. Y nosotros queremos que el resguardo a los Derechos Humanos sea implacable siempre de las instituciones”.



“Por lo tanto, las perspectivas históricas también tienen que ser garantía de no repetición. Tenemos que aprender como país de la historia reciente que hemos vivido”, subrayó.