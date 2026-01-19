Caso Convenios: reprograman preparación de juicio oral de Camila Polizzi luego del cambio en su defensa

La audiencia de preparación de juicio oral de Camila Polizzi, imputada en la arista Fundación En Ti del Caso Convenios, fue reprogramada para el próximo 13 de abril, según se informó este lunes.

La Defensoría Penal Pública designó a la abogada Carla Canales para asumir la defensa de Polizzi, tras la renuncia del abogado Francisco García, quien había ejercido como su defensor particular en el último periodo.

La reprogramación de la audiencia se suma a otros ajustes procesales, ya que en una audiencia de revisión de medidas cautelares se modificó la situación del exfuncionario del Gobierno Regional, Simón Acuña, rebajándose su cautelar de arresto domiciliario total a arresto nocturno.

La preparación del juicio por el fraude de 250 millones de pesos al Gobierno Regional ya había sido aplazada con anterioridad, en octubre del año pasado, según consta en el expediente del caso.

Los principales imputados en la causa, además de Polizzi y Acuña, son Sebastián Polanco —expareja de Polizzi— y los exfuncionarios públicos Rodrigo Martínez y Rodrigo Alarcón.