Castro por proyecto alternativo: “Quiere cambiar todas las reglas del juego”

El senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), dijo que el proyecto alternativo a la ley corta de isapres pretende cambiar todas las reglas del juego “para que el fallo de la Corte Suprema quede en letra muerta”.



Castro indicó que bajo el argumento de un eventual colapso de las isapres, el proyecto aprobado en general en la Comisión de Constitución autoriza a que las isapres recalculen el precio base, “y si eso ocurre, no habrá rebajas en los planes, ni devolución de dinero como lo establece el dictamen judicial”.



“El principal problema que tiene esta moción de reforma constitucional es que quiere cambiar todas las reglas del juego desde la Constitución para que el fallo de la Corte Suprema quede en letra muerta”, enfatizó el parlamentario socialista.



“Les dice a las isapres que les autorizamos a subir el precio base y mientras la tabla de factores va bajando, va subiendo el precio bases, y así nos mantenemos en el gatopardismo, cambiar todo para que nada cambie”, añadió.



“La industria queda feliz y los usuarios preguntándose si había justicia en este país, ¿no había 1.400 millones de dólares que alguien nos adeudaba, no había una rebaja de precio en los planes de casi 50 mil pesos en promedio por persona, no iban a devolver un millón y medio de pesos en promedio por persona?”, expresó.



“Eso queda en cero, si hay parlamentarios que quieren que el fallo quede en nada, que lo digan, el que prefiere que la gente no sea resarcida y prefiere salvar la industria, que lo diga, no diga que está conrtra el Gobierno, el Gobierno no inventó el fallo, es de la Corte Suprema”, recalcó.



“El proyecto del gobierno es legítimo, no digo que sea la última palabra, yo voy a hacer todos los esfuerzos para que se discuta ampliamente con todos los sectores para que el fallo se ejectute, que las isapres sean viables y no desaparezcan y que la atención a los usuarios no se interrumpa. Lo que es el monto está dicho por la Corte Suprema, lo que es la devolución es conversable”, agregó.



En cuanto a las declaraciones del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sobre que el proyecto de ley corta “no flota”, Castro respondió: “¿por qué no va a flotar? Estamos en democracia, no está atado a ninguna piedra submarina”.