Cathy Barriga llegó a votar a Maipú con galletas de corazón: no pudo repartirlas

La exalcaldesa, actualmente bajo arresto domiciliario nocturno, mientras es investigada por presuntos delitos de fraude al Fisco ocurridos durante su gestión, llegó sola al Complejo Educacional Alberto Widmer.

Eduardo Córdova
Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, acudió con galletas hasta su local de votación para sufragar en las elecciones presidenciales, evitando entregar declaraciones sobre la investigación que enfrenta su esposo Joaquín Lavín.

“Primera vez que vengo sola a votar, acompañada de ustedes sí”, reconoció, recogió 24 Horas.

Consultada sobre los presuntos delitos que se atribuyen a Lavín Jr., sostuvo que “estamos en un proceso de elección y las cosas se tienen que ver donde se tienen que ver. Yo estoy aquí votando”.

Vale destacar que la exalcaldesa causó revuelo en el local, debido a que llegó con galletas en forma de corazón para los vocales de mesa. No obstante, según informó La Voz de Maipú, el gesto no fue permitido por el apoderado de mesa.

Tras sufragar, Barriga afirmó que la ofrenda era un gesto de cariño. “Es un gesto de cariño. Yo creo que el amor nunca puede ser tratado como lo trataron”, señaló.

“Está en juego la consolidación de nuestra democracia”: Vallejo hizo balance tras votar
