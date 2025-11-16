Home Nacional "“está en juego la consolidación de nuestra democracia”..."

“Está en juego la consolidación de nuestra democracia”: Vallejo hizo balance tras votar

La vocera de Gobierno, destacó una alta participación en su local de votación y agregó que “creemos que esa va a ser la tónica durante todo el día a nivel nacional”.

Eduardo Córdova
La ministra Camila Vallejo emitió su voto este domingo en La Florida. La vocera de Gobierno llegó al Liceo Indira Gandhi para sufragar y luego conversó con los medios, entregando un balance del proceso.

Vallejo destacó una alta participación en su local de votación y agregó que “creemos que esa va a ser la tónica durante todo el día a nivel nacional”.

“Una jornada que ha sido tranquila y bastante normal”, añadió la vocera, quien señaló que los primeros resultados “no deberían demorar mucho” tras el cierre de mesas, afirmó de acuerdo a Radio Biobío.

Sobre la elección, subrayó que cada voto vale, afirmando que “cada voto vale y es muy importante que la gente siga participando de manera informada”.

“Está en juego la consolidación de nuestra democracia”, señaló, una democracia que, según dijo, “cada vez que avanzan los años, transcurre nuestra historia, tiene que llenarnos de orgullo… Hace que nuestro país viva mejor”.

Junto con ello, confirmó que el presidente Gabriel Boric hablará al país, indicando que el mandatario se dirigirá a la ciudadanía durante la noche de este domingo, luego de conocerse los resultados. “Como ha sido tradición en todos los procesos electorales que hemos tenido todos estos años de gobierno”, afirmó.

Segunda vuelta

Vallejo también fue consultada sobre una eventual segunda vuelta y la posibilidad de que figuras del Gobierno se integren al comando de la candidata oficialista Jeannette Jara.

“Lo que ha dicho el presidente”, señaló, es que “nuestra tarea y nuestro foco es que, de aquí al 11 de marzo, tenemos que seguir cumpliendo al país con los compromisos, seguir con nuestra agenda legislativa”.

Añadió que la prioridad del Gobierno seguirá siendo su gestión, “independientemente de como siga corriendo el proceso electoral, donde siempre vamos a seguir manteniendo la prescindencia correspondiente”.

Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
11
