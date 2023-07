Centro Portillo hace un “llamado de auxilio” tras constantes cierres en la ruta Los Libertadores

El gerente general Ski Portillo, Miguel Purcell, realizó un “llamado de auxilio”, tras los constantes cierres en la ruta Los Libertados.



Este lunes 10 de julio, las autoridades anunciaron un nuevo cierre preventivo del paso entre Chile y Argentina por el ingreso de un núcleo frío.



Mediante una carta a El Mercurio, Purcell afirmó que “Portillo emplea a más de 550 personas, la mayoría de las cuales viene de la zona de Los Andes y la Quinta Región, y están ansiosas a la espera de que Portillo pueda empezar a operar de manera habitual”.



Añadió que “algunas autoridades, sin experiencia en el manejo de caminos de alta montaña, han decidido mantener aislado a Portillo y no permiten que los huéspedes y clientes logren llegar al centro de esquí”, según consignó Emol.



Asimismo, subrayó que “un par de semanas puede hacer toda la diferencia entre un año exitoso y uno con pérdidas financieras importantes” y precisó que “los principales perjudicados son los colaboradores que trabajan con nosotros, ya que sus puestos de trabajo dependen del éxito de Portillo”.



De esta forma, Purcell abordó la cooperación que realizaron desde Ski Portillo en diversas oportunidades. “Hace 38 años, cuando ocurrió la tragedia en el Complejo Libertadores, el dueño de Portillo, señor Henry Purcell, y sus colaboradores no dudaron un segundo en salir en medio de una de sus peores tormentas vistan en la zona, a efectuar un rescate que les salvó la vida a muchas personas enterradas bajo la nieve por una avalancha”, detalló.



Además, en 2022 “Portillo nuevamente dio refugio para las familias que no pudieron ser evacuadas y comida para los que quedaron atrapados en Los Libertadores”.



En ese sentido, recalcó que “hoy, que Portillo hace un llamado de auxilio, y a pesar del apoyo recibido por la Subsecretaría de Turismo, Carabineros, Vialidad y los gremios que nos agrupan” y sostuvo que no han logrado “que algunas autoridades nos tomen en consideración y menos que nos devuelvan una mano”.



Es así como indicó que el sábado recién pasado “debería haber recibido a más de 350 huéspedes provenientes de todo el mundo, las autoridades tomaron la determinación de solo permitir el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile y prohibir el paso al centro de esquí”.



Debido a esto, pasaron “990 camiones ese día, es decir, 82 camiones por hora” y expresó que estas cifras “de ninguna manera son dignas de jactarse”.



“Ese día, el camino estaba prácticamente vacío. Podría haber circulado todo tipo de vehículos sin producir congestión ni tampoco ningún tipo de problema en la ruta”, agregó.



El gerente general expuso que “no estamos pidiendo favores especiales a las autoridades, solo que prevalezca el sentido común para que podamos abrir y operar un centro de esquí icónico que aporta a Chile y en especial beneficia a la comunidad”.



Finalmente, desde el centro de esquí comentaron que “es incomprensible que las autoridades tomen estas decisiones caprichosas que lo único que hacen es afectar una actividad económica que da empleo a 550 personas y restringen el acceso a la montaña a los amantes del esquí y la naturaleza”.



“Portillo es un centro de esquí de reconocimiento mundial, que lleva más de 70 años contribuyendo a la buena imagen del turismo en Chile y merece un poco más de consideración dentro de la toma de decisión de las autoridades locales”, sostuvo.