Cerca de mil usuarios llevan 24 horas sin luz producto del sistema frontal

El ministro de Energía, Claudio Huepe, informó que cerca de 30 mil clientes están con corte del suministro eléctrico producto del sistema frontal que se registra en la zona centro sur del país. Además, informó que de los afectados, mil se encuentran sin luz desde hace más de 24 horas.



El secretario de Estado indicó a 24Horas que “tenemos aún más o menos mil clientes que están 24 horas sin electricidad. Eso es muy difícil para las personas, a las 24 horas ya se les acabaron las baterías de los teléfonos, si tienen algún tipo de calefacción ya se les fue. Entonces, no han podido tener buena comunicación o conocimiento de lo que está pasando”.



Tras remarcar que “24 horas es mucho tiempo”, Huepe explicó que desde el ministerio están “apuntando especialmente a esos largos periodos. Nuestro objetivo es que tangamos siempre un servicio que sea para todos. no puede ser que en algunos lugares sea bueno y en otros no sea muy bueno”.



Posteriormente, el ministro explicó que “en comparación a otras ocasiones y otros años, hemos estado un poco mejor, eso no es para decir que estamos bien ni mucho menos, pero al menos se ha logrado tener una velocidad de respuesta algo más rápida y también hemos ido mejorando la capacidad de identificar con rapidez los lugares donde hay problemas”.



Respecto a los tiempos de reposición, Huepe explicó que “cada situación es distinta” y que “es difícil decir a priori que debería demorarse una cantidad de tiempo específico”.



“No obstante, todos los casos se estudian, se analizan y se evalúan los tiempos de respuesta, y en función de eso se evalúa la respuesta o no y se hace una investigación si fue o no lo suficientemente diligente”, enfatizó.



Finalmente, aseveró que “el problema de los cortes largos es que generalmente son cosas puntuales, pequeños grupos de personas que están sin electricidad y muchas veces con dificultad de exceso. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar para poder ver cómo mejorar”.