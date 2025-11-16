Chadwick minimiza tensiones en la derecha: “Han sido menores los problemas”

La presencia de tres candidatos presidenciales en la derecha generó comentarios de Andrés Chadwick, quien este domingo acudió a votar en el Colegio Huelén de Vitacura.

“Siempre en las campañas se producen diferencias”, señaló, añadiendo que, considerando que tres candidatos representan a un mismo sector, “han sido menores los problemas que se han producido”.

El exministro del Interior explicó su hábito de votar temprano, comentando: “Siempre voto temprano y eso a uno le ahorra después más gente, más tumulto, más filas”.

En su intervención, Chadwick cerró con un llamado a la unidad nacional, afirmando que “es una tradición democrática de nuestro país y no vemos que exista alguna razón para que hoy día no tengamos de plena tranquilidad y unidad de todos los chilenos en cuanto a su democracia”.