Claudia Conserva responde a las críticas a su documental: “Así me tocó vivirlo”

La animadora Claudia Conserva se refirió a las críticas que pacientes oncológicos e instituciones ligadas al cáncer hicieron al documental “Brava” de TVN, donde ella narra su propio proceso con la enfermedad.

En su cuenta de Instagram, Conserva afirmó que, si bien le parece positivo que se genere este debate, “cada cual es libre de abordar (el cáncer) como le parezca y sienta que le sirve para sanarse, depende de cada personalidad”.

“En mi registro no caí una, sino que muchas veces, y me volví a parar porque así lo sentí. Nadie nunca me exigió ser una guerrera ni fuerte, es algo a lo que yo me aferré y no solté jamás… volvemos a la personalidad y reacción individual”, afirmó.

Ante ello, la conductora indicó que “puede ser que haya una hiperdramatización, pero así me tocó vivirlo”.

Conserva también habló de los tratamientos alternativos que aparecen en “Brava” y dijo que “es parte de la libertad de un paciente elegir esas opciones” y “la mayoría de las personas le piden a Dios que las ayude, tampoco veo el conflicto”.

“Tampoco hay garantías. Si algo aprendí es que en la salud no hay certezas”, cerró.

