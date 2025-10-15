Home Nacional "cne aclara error metodológico y anuncia “reducción aproxima..."

CNE aclara error metodológico y anuncia “reducción aproximada del 2%” para cuentas de la luz desde 2026

Desde 2017, la metodología utilizada en los procesos de Precio de Nudo Promedio (PNP) combinaba la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables con la variación del IPC, lo que derivó en una “sobreestimación del efecto inflacionario”.

Eduardo Córdova
La Comisión Nacional de Energía (CNE) se refirió al error metodológico que provocó un incremento injustificado en las cuentas de luz, situación que, una vez corregida, podría generar una rebaja en las tarifas a partir de 2026.

A través de un comunicado, el organismo explicó que el problema se originó por “una corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación que se reliquidan semestralmente en tarifas”.

La CNE precisó que la detección del error ocurrió en el marco de su “proceso permanente de revisión y mejora de los modelos de cálculo”, destacando su compromiso con la “rigurosidad técnica, transparencia y corrección oportuna de los procedimientos”.

Con la corrección, el Informe Técnico Preliminar (ITP) recientemente publicado dispone la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que implicaría una “reducción aproximada del 2%” en las cuentas de electricidad desde enero de 2026.

“La modificación busca asegurar que los cálculos tarifarios reflejen fielmente los costos reales de generación y, por tanto, que las tarifas que pagan los clientes sean justas y representativas de dichos costos”, puntualizó la CNE.

Finalmente, el organismo enfatizó que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar, por lo que será necesario esperar la finalización de las etapas administrativas antes de adoptar decisiones definitivas.

UDI amenaza con acusación constitucional si ministro Pardow continúa en el cargo
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
8
