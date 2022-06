Coldeco Ventanas informó “suspensión voluntaria” tras episodio de contaminación

Codelco Ventanas informó la suspensión voluntaria de sus faenas a raíz de los episodios de contaminación que afectan al sector de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.



Cerca de cien habitantes de la denominada “zona de sacrificio” han debido acudir a centros médicos tras presentar síntomas atribuibles a intoxicación, asociados a los altos niveles de concentración de dióxido de azufre registrados desde el 6 de junio.



Después de una reunión de emergencia, la Superintendencia de Medio Ambiente anunció medidas previsionales en contra de Codelco y AES Gener -hoy AEs Andes- con el objetivo de acelerar las actualizaciones de los planes operacionales.



En ese contexto, la División Ventanas de la estatal informó en un comunicado haber implementado “de forma inmediata las medidas establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente en su resolución dictada el día de ayer, en relación al episodio ambiental del pasado lunes”.



“Para asegurar la correcta implementación de las medidas, esta operación industrial mantendrá la suspensión voluntaria de las faenas, las que se encuentran detenidas desde el mismo lunes, adelantando mantenciones programadas”, añadió.



Además, Codelco se distanció del episodio de contaminación: “Durante este periodo, la empresa aspira a que se logre el esclarecimiento de las responsabilidades tras las intoxicaciones que han afectado a los habitantes de la zona en los últimos días, teniendo presente que, el 6 de junio, en los horarios en que aquellas se produjeron, las estaciones de calidad del aire registraron parámetros normales de las concentraciones de dióxido de azufre (SO2), y posterior a ello, la fundición se ha mantenido detenida, sin generar emisiones”.



El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, indicó tras el incidente que “hoy no se puede descartar ninguna decisión o solución, creo que el complejo industrial debe readecuar sus planes operacionales. Creo que cuando el Gobierno habla de las zonas de sacrificio me imagino que no es una improvisación, por tanto, debe existir un plan B, porque en caso de tomar alguna decisión como cerrar alguna empresa hay que tener un plan de reconversión laboral para no dejar sin empleo a los trabajadores”.